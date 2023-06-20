أوضح المحاني محمد الوهيبي، أهم الاحتياطات التي يجب على الحاج اتخاذها حتى لا يتعرض للاحتيال.

وقال الوهيبي: “أوراقك الثبوتية مسؤوليتك، عليك حفظها في مكان آمن حتى لا يصل لها أحد الأشخاص، ويقوم بإساءة استغلالها ولا يحق لأي جهة سواء جواز سفر أو هوية وطنية أو هوية مقيم”.

يذكر أن وزارة الحج والعمرة كانت قد أطلقت مؤخراً 13 دليلًا توعويًا تفصيليًا بـ 14 لغة بالشراكة مع الهيئة العامة للأوقاف، لتسهيل رحلة الحاج، بأسلوب سهل ومُبسط يشمل جميع المراحل التي يمر بها الحاج أثناء تأدية المناسك.