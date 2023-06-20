علق الاتحاد القطري لكرة القدم على ما حدث في مباراة منتخب قطر مع نظيره النيوزيلندي.

وقال الاتحاد :””بالإشارة إلى المباراة التي جمعت بين منتخب قطر ومنتخب نيوزيلندا التي أقيمت في 19 يونيو الجاري، تواصل الاتحاد القطري لكرة القدم مع اللاعب يوسف عبد الرزاق يوسف لتوضيح حقيقة ما حدث خلال المباراة ودحض المزاعم الإعلامية المنتشرة، حيث أكد بدوره تبادل الكلمات مع الخصم – في خضم الواقعة التي حدثت – وذلك قبل وقت قصير من نهاية الشوط الأول، ولكن لم يتم استخدام أو توجيه أي لغة عنصرية أو تمييزية تجاه أي لاعب في فريق نيوزيلندا، على العكس من ذلك، شدد اللاعب يوسف على أنه في الواقع تعرض لإساءات عنصرية خلال المباراة”.

وأكد الاتحاد أنه يأخذ هذه المزاعم على محمل الجد، ويقف ضد العنصرية بجميع أشكالها، حيث لا ينبغي أبدًا التقليل منها، كونها مشكلة خطيرة لا زالت موجودة داخل اللعبة.

ودعا الاتحاد القطري لكرة القدم مجتمع كرة القدم الدولي، على بذل المزيد من الجهود للتصدي للعنصرية والتمييز داخل الملعب وخارجه.