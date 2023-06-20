سجلت المملكة أعلى مستوى لمتوسط هطول الأمطار منذ 40 عامًا بمستوى بلغ 110 ملم.

وكشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن متوسط هطول الأمطار سجل زيادة تقدر بـ 40% عن أعلى متوسط تم رصده خلال 40 عامًا، الذي بلغ 79 ملم.

وأوضحت الوزارة كميات هطول الأمطار وحجم مياه السيول الواردة والمنصرفة من السدود للعام 2023.

ولفتت إلى أن محطات القياس بمنطقة الرياض سجلت أعلى متوسط عمق للهاطل المطري بـ222 ملم، بينما تم تسجيل أعلى هاطل مطري يومي بتاريخ 24 نوفمبر 2022 بمنطقة مكة المكرمة بـ167 ملم، تليها منطقة جازان في 13 مارس 2023 بـ148 ملم.