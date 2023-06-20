كشفت مجموعة من الصور عن تصاميم مشروع معرض إكسبو الرياض 2030 والواقع على مساحة تفوق 6 ملايين متر مربع على طريق الملك سلمان في شمال الرياض.

وسيصبح معرض اكسبو الرياض، أول معرض يحقق الكربون السلبي وذلك باستخدام الطاقة النظيفة عن طريق الطاقة الشمسية بالاضافة إلى القضاء على النفايات الغذائية وإدارة النفايات الخضراء، وإعادة تدويرها والاعتماد أعلى المعايير الدولية للتنقل.

ويجمع المعرض بين سمات الطبيعة والتقليدية والحداثة، حيث يحتوي على مساحات خضراء ضخمة ووادي أخضر يقطع المعرض في المنتصف ليكون حلقة ربط بين معارض الدول.

ومن أبرز معالم مشروع معرض اكسبو الرياض2030، لاندمارك والذي يرمز لكوكب الأرض وحيث يرتكز على 195 عمودٍ وهي عدد الدول المشاركة في المعرض.