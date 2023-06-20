وجه الأمن العام تحذيرا من إعلانات متنشرة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أداء الحج عن الآخرين.

ودعا الأمن العام المواطنين والمقيمين لعدم الاستجابة للإعلانات الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن أداء فريضة الحج عن الآخرين، وتأمين الأضاحي لضيوف الرحمن وتوزيعها، وبيع أساور حج، وتأمين وسائل نقل، وغيرها من الإعلانات المضللة بغرض النصب والاحتيال عبر أشخاص ومؤسسات وهمية، وسيتم تطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق من يتم ضبطهم.

وأوضح أن مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي هو الجهة الرسمية المختصة بتنفيذ الهدي نيابة عن حجاج بيت الله الحرام، ويمكن شراؤه أو تتبع تنفيذه من خلال الرابط adahi.org، وتم تخصيص الرقم الموحد 920020193 لاستقبال الاستفسارات وتتبع الطلبات.

ويُهيب الأمن العام بالمواطنين والمقيمين الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، والإبلاغ عما يُخالف ذلك بالاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.