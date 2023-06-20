أعلن المدير العام للتعليم بمنطقة جازان ملهي بن حسن عقدي اليوم الثلاثاء،اعتماد نتيجة حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بمدارس الإدارة العامة للتعليم للعام الدراسي 1445هـ.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة حركة النقل الداخلي من خلال حسابات المعلمين والمعلمات على نظام “نور”، فيما ستتم المباشرة للمنقولين والمنقولات ستتم بطريقة إلكترونية عبر نظام “فارس” بداية العام الدراسي الجديد 1445هـ من خلال حساب مديري ومديرات المدارس التي تم النقل إليها.

وأوضح عقدي، أن حركة النقل الداخلي تمت عبر عناصر المفاضلة المعتمدة من وزارة التعليم، ووفقًا لاحتياج المجتمع التعليمي، وتلبية رغبات المعلمين والمعلمات المنقولين والمساهمة في تحقيق استقراراهم وظيفيًا وأسريًا.

وكشفت حركة النقل الداخلي عن نقل 1645 معلمًا ومعلمة بجازان، حيث بلغت نسبة المعلمين المنقولين 51.55% من إجمالي المتقدمين والمتقدمات لحركة النقل الداخلي، في حين بلغت نسبة المعلمين المنقولين على الرغبة الأولى 36% من إجمالي المنقولين، ونسبة المنقولين على الرغبة الثانية 14.57%، ونسبة المنقولين على الرغبة الثالثة 8.45%، في حين بلغت نسبة المعلمات المنقولات إجمالًا 49.87%، وبلغت نسبة المعلمات المنقولات على الرغبة الأولى 38% من إجمالي المتقدمات لحركة النقل الداخلي، كما بلغت نسبة المنقولات على الرغبة الثانية 11.26%، ونسبة المنقولات على الرغبة الثالثة 6%.

كما أظهرت الحركة ، نقل 1295 معلمًا ومعلمة بتعليم صبيا، حيث بلغت نسبة المعلمين المنقولين 54.27% من إجمالي المتقدمين والمتقدمات لحركة النقل الداخلي، في حين بلغت نسبة المعلمين المنقولين على الرغبة الأولى 30.96% من إجمالي عدد المنقولين، ونسبة المنقولين على الرغبة الثانية 13.98%، ونسبة المنقولين على الرغبة الثالثة 9.60%، في حين بلغت نسبة المعلمات المنقولات إجمالًا 68.96%، وبلغت نسبة المعلمات المنقولات على الرغبة الأولى 44.57% من إجمالي المتقدمات لحركة النقل الداخلي، كما بلغت نسبة المنقولات على الرغبة الثانية 11.75%، ونسبة المنقولات على الرغبة الثالثة 12.64%.