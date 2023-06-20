زارت سمو الأميرة هيفاء بنت محمد آل سعود، نائب وزير السياحة والأستاذ رائد إسماعيل، جناح طيران الرياض احتفاءً بالظهور العالمي بمعرض باريس الجوي.

وظهرت الأميرة هيفاء، ومدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا بصندوق الاستثمارات العامة، خلال زيارتهما لجناح الناقل الوطني الجديد.

وقد تم إطلاق طيران الرياض، الناقل الجوي الوطني الجديد، في مسعى لتطوير قطاع النقل الجوي وتعزيز موقع المملكة الفريد كرابط رئيس بين القارات الثلاث الكبرى، لتصبح مركزاً عالميّاً للنقل والخدمات اللوجيستية بحلول عام 2030.