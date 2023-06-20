وقعت مضاربة جماعية في إحدى المدارس بالمملكة، بين مجموعة من التلاميذ، تم فيها استخدام العصى، فيما حاول المعلمون الفصل بينهم.

ووثق مقطع فيديو نشوب المشاجرة بين الطلاب فيما قام أحدهم بسحب عقال المعلم لاستخدامه في ضرب طالب.

وتم تداول المقطع على نطاق واسع في الساعات الماضية، وذلك تزامنا مع الاختبارات، فيما لم يتسن لـ “صدى” التحقق من تاريخ المقطع.

وأثار المقطع غضب واستياء نشطاء مواقع التواصل مطالبين بمحاسبة الطلاب والمسؤولين عن تلك الفوضى.