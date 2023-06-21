سجلت مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية في مصر جريمة قتل سيدة تبلغ من العمر 50 عاما.

وترجع بداية الحادث عندما نشبت مشاجرة بين المجني عليها وزوجها، فقام الأخير بضربها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى، وتولت النيابة التح

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