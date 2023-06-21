اعنت جامعة كيوتو اليابانية عن عقد شراكة مع العديد من الشركات لإطلاق أول قمر صناعي خشبي في العالم، سيتم بناؤه باستخدام تقنيات النجارة اليابانية التقليدية، ومن المقرر إطلاقه، وهو بحجم 10 سم مربع، من الولايات المتحدة في مارس 2024.

وأوضح هيرواكي أوسوي، رئيس شركة النجارة “كورودا كوبو” التي تعمل عادةً على ترميم الأصول الثقافية بما في ذلك الكنوز الوطنية، وهي جزء من الفريق: نحتاج إلى التأكد من أنه أفضل ما يمكن أن يكون عليه حتى يتمكن من تحمل ظروف الفضاء،بحسب صحيفة “يوميوري”.

واستخدم الفريق الخشب لبناء جسم القمر الصناعي، من أجل تقليل عدد الجزيئات المعدنية المتولدة عندما يحترق القمر الصناعي لدى دخوله الغلاف الجوي بعد الانتهاء من مهمته، وبالتالي تقليل تأثيره على البيئة.