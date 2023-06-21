علق المهاجم كريم بنزيما على انضمام الدولي الفرنسي نغولو كانتي إلى الاتحاد قادما من نادي تشيلسي الانجليزي .

ورحب كريم بنزيما بالفرنسي كانتي المنضم حديثا لنادي الإتحاد قائلا “ذات يوم أخبرتك بأنك الأفضل في مركز البوكس .. والآن أنا سعيد باللعب معك مرة أخرى ، وبالتأكيد في أفضل فريق في المملكة ، أراك في جدة ”

ورد كانتي على كلماته قائلا “شكرا كريم سعيد برؤيتك مجددا ، انا سعيد باللعب معك مع أفضل لاعب في العالم ومع النمور، وسعيد للعب مع النمور أمام الجماهير في الجوهرة ”

كان نادي الاتحاد أعلن التوقيع رسميا مع الدولي الفرنسي نغولو كانتي قادما من نادي تشيلسي الانجليزي