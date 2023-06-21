كشف الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير حائل عن حزمة من المشاريع النوعية والتنموية ستشهدها حائل وسيتم الإعلان عنها قريبا.

وقال أمير حائل :” هذه من المشاريع النوعية التي نحرص عليها في المنطقة، اليوم حائل تتقدم وتنجح، كما أننا لم نجد النجاحات على قارعة الطريق وإنما وجدناها في عقول وقلوب وسواعد الرجال الذين يمكنون هذا الوطن من خلال دعم هذه الدولة المباركة”.

وأضاف ” في ظل دعم هذه الدولة المباركة سنجد حائل محطة ومرتكز لعدة مفاهيم من ضمنها السياحة والاقتصاد. كثير من هذه المشاريع نراها على أرض الواقع بمستوى عالي “.