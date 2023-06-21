تعرض رئيس مجلس الأمة الكويتي السابق، مرزوق الغانم، لموقف محرج مرتين في أولى جلسات المجلس الجديد.

وفي الموقف الأول طلب الغانم من رئيس مجلس الأمة الجديد أحمد السعدون، الإذن للتحدث، إلا أن السعدون رفض الطلب، قائلاً له: “بعد بند الانتخابات”، فيما علا صوت أحد الحضور وهو يصرخ “اقعد”.

وتكرر ذات الموقف مع الغانم عندما طلب منحه “نقطة نظام” للحديث تطبيقا للائحة الداخلية، لكن تم رفض طلبه.

وقال الحبيني للغانم: “منح نقاط النظام وفتح باب النقاش قبل الانتهاء من انتخاب رئيس المجلس ونائبه وأمين السر مخالف للائحة”.

وأضاف: “لدي مادة صريحة وهي المادة 33 لا أستطيع تجاوزها إلا بقرار من المجلس.. أنت رئيس مجلس الأمة ثلاث مرات وتعرف اللائحة”.

مرزوق الغانم: أبي أبارك لك.. وأحمد السعدون يرد "مو قبل لا انتهي من الانتخابات" وسط تصفيق من الحضور.. واحد الحضور يصرخ "اقعد" #جلسة_الافتتاح #مجلس_2023 pic.twitter.com/HlBnCR5TCn — ترند (@Trendntwork_kw) June 20, 2023