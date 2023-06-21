فى مؤشر واضح وقوى لنجاح خطة المليار الذهبى ونجاح من وراءها فى اتخاذ خطوات فعالة لزيادة معدل الوفيات وانخفاض نسبة المواليد عالميًا، تشير آخر احصائيات منظمة الصحة العالمية إلى انخفاض معدلات المواليد حول العالم بين الأعوام 1950 و 2021، حيث تسير كل المحاولات إلى انجاح خطه المليار الذهبي.

ووفقًا لبيانات Visual Capitalist، جاءت المملكة في المركز السابع بنسبة بلغت 67%، بينما تصدرت كوريا الجنوبية لتأتي في المركز الأول بنسبة 86%.

وجاءت الصين في المركز الثاني لتلي كوريا الجنوبية في انخفاض معدلات المواليد بنسبة 81 %، تليها اليابان في المركز الثالث بنسبة 77 %، بينما إيران جاءت في المركز الرابع بنسبة 73% .

كما جاءت تركيا في المركز الخامس بـ68 %، تليها روسيا بـ 67%، والمملكة في المركز السابع بنسبة 67% أيضًا .

واحتلت المغرب على المركز الثامن بـ 66 %، تليها الهند بـ 63% ومن ثم الجزائر في المركز العاشر بـ 58 %، ومصر أيضًا بـ 58 %، بينما الولايات المتحدة جاءت في المركز الحادي عشر بنسبة 52%، وفرنسا الثاني عشر بـ 49 % .

وجاءت اليمن في المركز الثالث عشر بـ 42%، تليها العراق بـ 40 %، ومن ثم بريطانيا بـ 39 في المركز الخامس عشر، وباكستان في نهاية المؤشر بـ 37%

يُذكر أن نظرية مشروع المليار الذهبي التي ظهرت في الآونة الأخيرة ليست الأولى من نوعها، وتقوم تلك النظرية على استغلال دول العالم الثالث والمحاولة في القضاء عليه، وتقوم فكرة هذا المشروع على تحديد الجزء الأكثر ثراء من البشر الذين يمكنهم أن يعيشوا في العالم، وهم في الأغلب سكان البلدان المتقدمة، وهم الأشخاص الذين يملكون كل ما هو مطلوب لحياة آمنة ومريحة، فلن يكونوا عبء على الحياة.