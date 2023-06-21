شهدت المباراة النهائية لإيران والعراق والتي انتهت مساء أمس الثلاثاء، بتتويج منتخب العراق بلقب كأس غرب آسيا تحت 23 عامًا للمرة الأولى في تاريخه، حشودًا كثيرة من الهتافات التي انتشرت في جميع أرجاء الملعب.

وانطلقت الهتافات في مدرجات المباراة، حيث أنها تحولت إلى معركة بين الجماهير، وارتفعت أصوات الهتافات في الملعب تحت عنوان ” ذيل لوكي أنعل أبو إيران لابو أمريكا”، مما تسبب في تدخل قوات الحشد .

وحقق المنتخب العراقي لقب غرب آسيا تحت 23 عامًا على حساب نظيره الإيراني، بعد الفوز بركلات الترجيح 5-4.

وكان الوقت الأصلي بين الطرفين انتهي بالتعادل الإيجابي 1-1، ونجح أسود الرافدين في حسم المواجهة بركلات الترجيح.