أصدر النائب العام أمراً بالقبض على شخصين ظهرا في محتوى مرئي عبر وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بقيامهم بالإساءة لأحد الوافدين وذلك بظهور أحدهما متنكرا بزي نسائي أثناء تواجدهم في المركبة، وتوثيق فعلهم ونشره، مما من شأنه المساس بالآداب العامة وحرمة الحياة الخاصة .

كما تضمن الأمر تحريك الدعوى الجزائية بحق المذكورين، تمهيداً لإحالتهما إلى المحكمة المختصة والمطالبة بالعقوبات الرادعة .

وأكدت النيابة أنها ترصد كل ما من شأنه المساس بالآداب العامة أوحقوق الآخرين أو حياتهم الخاصة، والمطالبة بتطبيق العقوبات النظامية بحقهم .