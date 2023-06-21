كشف مجلس الضمان الصحي عن توفر وظائف إدارية وتقنية ومالية (للرجال والنساء)، من حملة البكالوريوس فأعلى في مقره الرئيسي بالرياض.

وأوضح المجلس أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:

– مدقق حسابات (Auditor).

– قائد فريق مركز البيانات (Data Center Team Leader).

– قائد فريق الشبكة (Network Team Leader).

– كبير مهندسي أمن تكنولوجيا المعلومات (Senior IT Security Operations Engineer).

وأفاد بأن الشروط المطلوبة كالتالي:

– أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس في التخصصات المطلوبة.

– توفر المتطلبات والخبرات المحددة لكل وظيفة.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

وأشار إلى أن التقديم متاح الآن على الموقع ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب .