كشف مجلس الضمان الصحي عن توفر وظائف إدارية وتقنية ومالية (للرجال والنساء)، من حملة البكالوريوس فأعلى في مقره الرئيسي بالرياض.
وأوضح المجلس أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:
– مدقق حسابات (Auditor).
– قائد فريق مركز البيانات (Data Center Team Leader).
– قائد فريق الشبكة (Network Team Leader).
– كبير مهندسي أمن تكنولوجيا المعلومات (Senior IT Security Operations Engineer).
وأفاد بأن الشروط المطلوبة كالتالي:
– أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس في التخصصات المطلوبة.
– توفر المتطلبات والخبرات المحددة لكل وظيفة.
– إجادة اللغة الإنجليزية.
وأشار إلى أن التقديم متاح الآن على الموقع ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب .
التعليقات
اترك تعليقاً