تحولت مناسبة انتهاء العام الدراسي إلى ظاهرة غير مألوفة وتقليد للمجتمعات الغربية ، واحتفال مبتذل غير مقبول في المجتمع الخليجي.

وأقدم مجموعة من الطلاب على الاحتفال بانتهاء عامهم الدراسي بطريقة غير مألوفة حيث قاموا بشق ثيابهم وتلطيخها بالألوان ، والرقص على أنغام الموسيقى الغربية .

وأثارت طريقة احتفال الطلاب غضب المجتمع الخليجي والعربي ، الذي يشهد مثل هذه الظاهرة المبتذلة التي لا تمت بصلة لعاداتنا وتقاليدنا العربية الأصيلة التي توصي بحفظ النعمة والمحافظة على المال واحترام الذوق العام.