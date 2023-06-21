تحولت مناسبة انتهاء العام الدراسي إلى ظاهرة غير مألوفة وتقليد للمجتمعات الغربية ، واحتفال مبتذل غير مقبول في المجتمع الخليجي.
وأقدم مجموعة من الطلاب على الاحتفال بانتهاء عامهم الدراسي بطريقة غير مألوفة حيث قاموا بشق ثيابهم وتلطيخها بالألوان ، والرقص على أنغام الموسيقى الغربية .
وأثارت طريقة احتفال الطلاب غضب المجتمع الخليجي والعربي ، الذي يشهد مثل هذه الظاهرة المبتذلة التي لا تمت بصلة لعاداتنا وتقاليدنا العربية الأصيلة التي توصي بحفظ النعمة والمحافظة على المال واحترام الذوق العام.
— sara (@sara200248824) June 21, 2023
مهستر الخال 😁😂😁😂😁 لا وتلاقيه راسب بعد 😂😁😂😁😂
مهستر الخال 😁😂😁😂😁 لا وتلاقيه رايب بعد 😂😁😂😁😂