بات اسم الممثلة المصرية المقيمة في الكويت‬⁩، نور الغندور، حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما قامت عارضة الأزيـاء الإسبانـية جورجينا رودريغيز، بمتابعتها عبر إنستغرام.

وتعد الممثلة المصرية هي أول فنانة عربية تتابعها حبيبة النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو على إنستجرام، حيث يبرز اسمها ضمن 946 حسابا فقط تتابعها جورجينا علما أن عدد متابعيها يقترب من الـ50 مليون شخص، كما أن الفنانة المصرية تتابع حساب جورجينا في إنستجرام.

ولم يسبق أن ظهرت الممثلة المصرية و عارضة الأزياء الإسبانية في صورة واحدة، لكن بعضهم تكهن أنهما اجتمعتا في إحدى المناسبات.