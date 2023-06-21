أفادت مصادر صحفية بأن الهلال‬⁩ بدأ مفاوضاته مع أتلتيكو مدريد بخصوص ضم المهاجم الإسباني ألفارو موراتا إلى صفوفه مقابل 40 مليون جنيه إسترليني، وذلك بعد حسم صفقتي روبن نيفيز وكاليدو كوليبالي.

وأكدت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية، أن الهلال‏ افتتح مفاوضاته مع أتلتيكو مدريد بشأن صفقة مربحة للمهاجم الإسباني الدولي ألفارو موراتا.

وقالت الصحيفة، أن الهلال أطلق حملة تجنيد جريئة شهدت بالفعل تعاقده مع روبن نيفيز من ولفرهامبتون مقابل 47 مليون جنيه إسترليني، كما أنهى صفقة بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني لمدافع تشيلسي كاليدو كوليبالي، مُشيرًا إلى أن الزعيم من أكثر الأندية نجاحًا في الدوري السعودي.

وأشارت إلى أن العالم سينظر إلى توقيعه على أنه انقلاب آخر للمملكة لأنها تسعى إلى تجنيد أكبر الأسماء في كرة القدم العالمية.

وبدأ موراتا مسيرته المهنية في ريال مدريد، حيث شارك لأول مرة مع الفريق الأول في أواخر عام 2010، وبعد فوزه دوري أبطال أوروبا 2013–14، انتقل إلى يوفنتوس مقابل 20 مليون يورو في عام 2014، وفاز بثنائية الدوري والكأس في كلا الموسمين التي قضاهما في تورينو.

وخاض 34 مباراة دولية مع إسبانيا على مستوى الشباب، مما ساعد البلاد على الفوز ببطولة أوروبا تحت 21 سنة لعام 2013.