اقترب المغربي حكيم زياش، نجم تشيلسي، من الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بعد إتمام الاتفاق على أن ينضم للفريق في الميركاتو الجاري.

وقال فابريزيو رومانو المختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين عبر حسابه على تويتر، اليوم الأربعاء: “النصر السعودي توصل لاتفاق شفهي كامل مع حكيم زياش، كما تم التوصل إلى اتفاق أيضاً مع تشيلسي” مضيفاً: “الدولي المغربي سيوقع عقداً مع النصر يستمر حتى 2026”.

ويرتبط زياش صاحب الـ30 عاما مع تشيلسي بعقد يمتد حتى يونيو 2025. وخاض زياش مع تشيلسي 107 مباريات سجل خلالها 14 هدفا وصنع 13 أخرى.