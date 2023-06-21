تمكن مواطن خمسيني من التخرج من جامعة عنيزة بمنطقة القصيم بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، ضارباً مثالاً في الإصرار والعزيمة حيث عاد لمقاعد الدراسة عقب 27 عاماً من تركها.

وقال المواطن فهد الحبردي أنه اختار كليات عنيزة الأهلية بعد عمل بحث عن أفضل الجامعات المناسبة لوضعه ، مشيراً إلى أنه وجد بها برامج ممتازة .

وتابع الحبردي أنه نجح في الحصول على شهادة البكالوريوس بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى رغم الظروف والصعوبات ومشقة العمل وساعات العمل .

ولم ينس المواطن من سانده في مشواره حيث وجه شكره لزوجته التي قدمت له الدعم وكانت حريصة على إنهاء دراسته الجامعية بأعلى الدرجات.