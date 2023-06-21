كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالرياض عن طرح عدد من الوظائف لكلا الجنسين من حملة البكالوريوس فأعلى في الرياض.

وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة :

– أخصائي رئيسي التقارير والتحليلات (Reporting & Analytics Lead Specialist)

– أخصائي ضمان الإيرادات (Revenue Assurance Senior Specialist)

– مدير إدارة العلامات التجارية (Brand Management Director)

– مهندس برمجيات رئيسي (Software Lead Engineer)

وذكرت التخصصات المطلوبة:

– تحليلات البيانات

– المالية

– المحاسبة

– الاتصالات

– تكنولوجيا المعلومات

– علوم الكومبيوتر

– أو ما يعادلها

وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال الموقع.