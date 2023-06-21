كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالرياض عن طرح عدد من الوظائف لكلا الجنسين من حملة البكالوريوس فأعلى في الرياض.
وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة :
– أخصائي رئيسي التقارير والتحليلات (Reporting & Analytics Lead Specialist)
– أخصائي ضمان الإيرادات (Revenue Assurance Senior Specialist)
– مدير إدارة العلامات التجارية (Brand Management Director)
– مهندس برمجيات رئيسي (Software Lead Engineer)
وذكرت التخصصات المطلوبة:
– تحليلات البيانات
– المالية
– المحاسبة
– الاتصالات
– تكنولوجيا المعلومات
– علوم الكومبيوتر
– أو ما يعادلها
وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال الموقع.
التعليقات
اترك تعليقاً