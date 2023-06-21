نجح فريق بحثي بمركز الجينات والأمراض الوراثية في جامعة طيبة في اكتشاف جينًا جديدًا تتسبب الطفرات فيه في النوع الأول من داء السكري عند المواليد.

وأفاد رئيس الفريق البحثي والدراسة مدير مركز الجينات والأمراض الوراثية بجامعة طيبة الدكتور نايف المنتشري بأن الاكتشاف جرى من خلال متابعة حالة إخوة من عائلة سعودية مصابين بداء السكري من النوع الأول منذ الأشهر الأولى من الولادة بسبب الطفرة في جين ZNF808 .

ولفت أنه لا يوجد لديهم أعراض أخرى غير السكري أو المضاعفات الأخرى التي ترتبط عادة بمرض السكري عندما تمت متابعة البالغين منهم.

وقال المنتشري أنه نتيجة للتعرّف على الجين والطفرة المسببة، ستساعد نتائج الدراسة – بمشيئة الله – في تشخيص الكثير من حالات السكري عندي حديثي الولادة في المملكة وحول العالم، والتي لم تشخّص وراثياً من قبل بسبب عدم معرفة السبب الجيني لها.”

وأوضح أن نتائج الدراسة ستساعد أيضًا في إرشاد الأسر المصابة بكيفية تجنّب تكرار إنجاب أطفال مصابين في المستقبل من خلال الحلول الطبية المتاحة، كتجنّب الزواج من الشريك الحامل لطفرة مشابهة أو أخرى في نفس الجين أو الحمل عن طريق أطفال الأنابيب بعد اختيار الأجنة غير المصابة جينياً أو الفحص خلال الأشهر الأولى من الحمل.

والجدير بالذكر أن الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة الوراثية الإكلينيكية Clinical Genetics كانت بتعاون مع أطباء وباحثين سعوديين من المجمّع الطبي التخصصي في أبها وجامعة الملك خالد.