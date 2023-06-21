مازح كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، مصور أحد لقاءاته التلفزيونية عقب مباراة منتخب بلاده أمام أيسلندا، أمس الثلاثاء.

وأجرى رونالدو عقب المباراة، حوارا تلفزيونيا مع قناة “Optus Sport” ليقوم المصور بالاقتراب من وجه رونالدو، لكن الأخير حذره ضاحكا: “لا تقرب الكاميرا كثيراً، هناك الكثير من التجاعيد”.

وسجل رونالدو هدف الفوز لمنتخب بلاده على أيسلندا بهدف دون رد، بهدف في الدقيقة الـ 89 ، في المباراة التي تقام في إطار الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا العام المقبل.