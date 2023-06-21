كشفت هيئة تطوير منطقة حائل عن توفر وظائف شاغرة، في مختلف المجالات الوظيفية.

وأوضحت الهيئة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي :

1- مدير إدارة تخطيط النقل والبنية التحتية والمرافق.

2- مدير إدارة التراث الثقافي.

3- مدير تحليل بيانات البرامج والمشاريع.

4- فني دعم تقنية المعلومات.

5- أخصائي تحليل نظم المعلومات – تطبيقات.

6- أخصائي المستودعات والأصول.

7- مدير مكتب إدارة البيانات.

8- مدير إدارة الأمن السيبراني.

وأفادت الهيئة بأن التخصصات المطلوبة للتوظيف كالتالي:

التخصصات الإدارية.

– التخصصات الهندسية.

– التخصصات التقنية.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من خلال الموقع .