كشفت هيئة تطوير منطقة حائل عن توفر وظائف شاغرة، في مختلف المجالات الوظيفية.
وأوضحت الهيئة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي :
1- مدير إدارة تخطيط النقل والبنية التحتية والمرافق.
2- مدير إدارة التراث الثقافي.
3- مدير تحليل بيانات البرامج والمشاريع.
4- فني دعم تقنية المعلومات.
5- أخصائي تحليل نظم المعلومات – تطبيقات.
6- أخصائي المستودعات والأصول.
7- مدير مكتب إدارة البيانات.
8- مدير إدارة الأمن السيبراني.
وأفادت الهيئة بأن التخصصات المطلوبة للتوظيف كالتالي:
التخصصات الإدارية.
– التخصصات الهندسية.
– التخصصات التقنية.
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من خلال الموقع .
شكرًا لكم