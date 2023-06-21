أكد تقرير منظمة الصحة العالمية على انخفاض نسبة الوفيات من حوادث الطرق في المملكة بنحو ٣٥% خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وكشف التقرير أن معدل الوفيات في المملكة بلغ 9311 حالة (28.8 لكل 100 ألف نسمة) في عام 2016، بينما تراجَعَ إلى 6651 حالة (18.5 لكل 100 ألف نسمة) بحلول عام 2021.

وبدورها، أشادت المنظمة العالمية بهذا الإنجاز الكبير في فترة قصيرة؛ لافتة أن المملكة على المسار الصحيح لتحقيق الهدف العالمي في تقليص حوادث الطرق بنسبة 50% بحلول عام 2030.

وأوضحت دراسة أجراها “كرسي أرامكو للسلامة المرورية” بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في العام الماضي، أن الحوادث المرورية تُعَد السبب الأكبر لوفيات الأطفال في المملكة بنسبة تصل إلى 40%.

وأشارت الدراسة إلى أن 50% من الوفيات في حوادث السيارات بين الأطفال الصغار تحدث نتيجة تجاهل استخدام المقاعد المخصصة لهم.

وأكدت الدراسة أن مقاعد الأطفال تخفض نسبة الوفيات عند الرضع بنسبة 71%، كما أنها تقلل الإصابات والاحتياج إلى العلاج بالمستشفى بنسبة 69%.

والجدير بالذكر أن تعزيز السلامة المرورية يعد أحد برامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030؛ حيث تعمل الجهات المعنية بشكل حثيث على بناء منظومة السلامة المرورية في المملكة وتبني التقنيات الحديثة في أساليب الضبط المروري والهندسة المرورية.