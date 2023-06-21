أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ترخيصًا صناعيًا لـشركة سير، وهي أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة؛ لإقامة منشأة تصنيع السيارات الكهربائية.

وأفادت الوزارة، أن المصنع مقام على مساحة المصنع مليون متر مربع، مبينة أنه يقع في الوادي الصناعي في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية.

وأكدت أن الاسهامات الاقتصادية المتوقعة من ذلك هي جذب استثمارات أجنبية مباشرة تصل الى 562 مليون ريال، توفير 30 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ، وأن يصل الاسهام في الناتج المحلي الى 30 مليار ريال وذلك بحلول 2034.