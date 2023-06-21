أعلنت مصادر صحفية أن لاعب وسط منتخب البرتغال ونادي وولفرهامبتون، روبن نيفيز، انتقل إلى نادي الهلال .

وأكدت سكاي نيوز أن نيفيز رحل عن الدوري الإنجليزي وولفرهامبتون، وانتقل إلى الهلال بعد عرضه المادي الرائع للتعاقد مع اللاعب.

وكان متخصص الانتقالات، فابرزيو رومانو، قد قال عبر حسابه الرسمي على “تويتر” في وقتٍ سابق، أن نيفيز وقع على عقد لمدة 3 سنوات حتى يونيو 2026.

وأفاد بأن اللاعب خضع للفحوصات الطبية الشاملة مع الزعيم، ومن المتوقع أن يُعلن النادي عن الصفقة قريبًا.

يُذكر أن روبن نيفيز قدّم أداءً مميزًا مع وولفرهامبتون في الموسم المنتهي 2022-2023، حيث خاض 35 مباراة من بينهما 33 مباراة أساسيَا وأحرز 6 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة.