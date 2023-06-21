أعلن أسطورة كرة القدم الغاني أسامواه جيان اعتزاله عن 37 عامًا بعد مسيرة في الملاعب دامت 20 عامًا.

وقال جيان خلال مؤتمر صحفي في أكرا العاصمة الغانية:« أريد اغتنام هذه الفرصة العظيمة، لحظة صعبة في مسيرة كل لاعب كرة قدم، لحظة لا يتمناها جميع لاعبي كرة القدم، لكن عندما يبزغ الفجر، سيظل هذا الصوت الرقيق يتردّد في الأذن، حان الوقت، كان هذا الصوت واضحًا في أذني وانا استسلمت له، حان الوقت».

وأضاف:« حان الوقت لتسليم القميص والحذاء لأنني اعتزل رسميًا كرة القدم».

ويُعتبر جيان أفضل هداف في تاريخ منتخب غانا بـ51 هدفًا، حيث شارك المهاجم وقائد المنتخب السابق في مونديال 2006 و2010 وفي سبع نسخ من كأس أمم إفريقيا حيث حل وصيفًا في 2010 و2015.