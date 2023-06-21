يعتزم مجلس النواب الأمريكي، إجراء تصويت الأسبوع الحالي على قرارين، الأول لعزل الرئيس الأمريكي جو بايدن والآخر لفرض رقابة على النائب الديمقراطي آدم شيف.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية أنه تم تقديم كلا الإجراءين من قبل أعضاء كتلة الحرية في مجلس النواب اليمينية، والتي أثبتت بشكل متزايد استعدادها لمحاولة فرض أصوات قد تؤدي إلى تقسيم حزبهم.

وقامت النائبة الجمهورية لورين بويبرت، يوم الثلاثاء الماضي، بتقديم طلب لفرض التصويت على مادتي عزل الرئيس الأمريكي، وتتهمه في طلبها بإساءة استخدام السلطة والتقصير في أداء الواجب جراء تعامله مع أزمة الحدود الأمريكية المكسيكية.

فيما تقوم النائبة الجمهورية آنا بولينا لونا بإجراء آخر، يهدف إلى فرض الرقابة على شيف بشأن مزاعمه حول العلاقة بين الرئيس السابق دونالد ترامب وموسكو.

وتخطط النائبة الجمهورية مارجوري تايلور جرين، التي قدمت عددا كبيرا من قرارات العزل ضد الرئيس الأمريكي ومسؤوليه؛ لفرض التصويت على الطلب الذي قدمته بوبيرت.