ودع المعلق الجزائري، لخضر بريش مشاهدي قنوات شبكة بي إن سبورتس القطرية، من خلال آخر أستديو تحليلي له.

وقال لخضر : أشكر كل زملائي اللذين رافقوني في الدوحة وإسبانيا على مدار 12 سنة.

وأضاف بريش:”كل الشكر للسلطات القطرية على ثقتها ومنحتنا الفرصة للعمل في هذه القناة، وأشكر المشاهدين على مرافقتهم لنا في كل تغطية”.