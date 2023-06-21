ودع المعلق الجزائري، لخضر بريش مشاهدي قنوات شبكة بي إن سبورتس القطرية، من خلال آخر أستديو تحليلي له.
وقال لخضر : أشكر كل زملائي اللذين رافقوني في الدوحة وإسبانيا على مدار 12 سنة.
وأضاف بريش:”كل الشكر للسلطات القطرية على ثقتها ومنحتنا الفرصة للعمل في هذه القناة، وأشكر المشاهدين على مرافقتهم لنا في كل تغطية”.
بعد مسيرة لامعة، لخضر بريش مقدم قنوات beIN SPORTS يودّع المشاهدين برسالة مؤثرة
شكراً لك على كل ما قدمته، نتمنى لك التوفيق 💜🙏#beINTERACT pic.twitter.com/sGI7FaK3LM
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 21, 2023
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