يفكر الأسطورة الأوروغواياني لويس سواريز، مهاجم جريميو البرازيلي، في انهاء مسيرته الكروية قريبا بسبب مشاكل في ركبته اليمنى.

وأبلغ المهاجم الأوروغوياني البالغ 36 عاما ناديه عن نيته في إنهاء مسيرته بسبب مشاكله البدنية، حيث يعاني من ألم في ركبته اليمنى.

وانضم سواريز إلى جريميو في وقت سابق من هذا العام، ووقع عقدا يستمر حتى ديسمبر 2024. كما حظي بمسيرة مميزة في كل الأندية الكبرى التي مثلها: أياكس أمستردام وليفربول وبرشلونة وأتلتيكو مدريد.

وتوج سواريز بالألقاب في كل أندية أوروبا التي مثلها ما عدا جرونينجن الهولندي (2006-2007) حيث بدأ مسيرته خارج أوروغواي، كما حصد دوري أبطال أوروبا والليغا مع برشلونة إضافة لكوبا أمريكا مع منتخب بلاده.