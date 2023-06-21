أكد خبراء التغذية على الفوائد الجمة لثمار الكرز على الجسم لما تحتوي عليه من نسبة عالية من البوتاسيوم، الذي يساهم في تنظيم الالكتروليت في الجسم.

وأفاد الخبراء أن الكرز له تأثير مضاد للالتهابات، لأنه يحتوي على الساليسيلات التي تقلل من مستوى الالتهابات في الجسم. لذلك يعتبر الكرز بعد التمارين الرياضية او النشاط البدني المكثف، وبمثابة الدواء

فضلا عن قدرته في تحسين المزاج والنوم، لأنه يحتوي على التربتوفان “حمض أميني” الذي ينتج منه هرمون السعادة “السيروتونين” الذي يعطي شعورا بالسعادة والتمتع بالحياة.

كما أنه يمد بهرمون الميلاتونين المسؤول عن تنظيم النوم. أي عند تناول الكرز نوفر للجسم المادة الخام لإنتاج الهرمونين المذكورين. إذ يعادل مفعول شرب 100 مليلتر من عصير الكرز قبل النوم مفعول حبة منومة

ويحتوي الكرز على مواد مضادة للكسدة ومادة الأنثوسيانين لذا فإنه يحسن عمل الدماغ. كما يفيد الكرز في الوقاية من مرض النقرس، لأنه يقلل من امتصاص البيورينات في الأمعاء

يقول الخبراء، الكرز فاكهة، والفواكه تحتوي على السكر، حيث تحتوي 100 غرام منه على 10 غرام من الكربوهيدرات، بالطبع هذا قليل، ولكن على من يعاني من داء السكري ومقاومة الأنسولين تذكر ذلك دائما. ويمكن تناول 200-300 وحتى 400 غرام منه خلال اليوم.