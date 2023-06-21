نجح أطباء بيطريون في استئصال ورم ضخم يزن 100 كيلوغرام لدى جمل قيمته السوقية أكثر من 3 ملايين ريال.

وأكد الطبيب المشارك في عملية الاستئصال أن الجمل كان يعاني من ورم سرطاني متليف في منطقة نهاية الرقبة وهي منطقة خطيرة لأنها منطقة الوريد.

وأشار إلى أن الورم وصل وزنه إلى ١٠٠ كيلو جرام فيما أن وزن الجمل نفسه حوالي ٤٠٠ كيلو، مؤكداً أنه تم استخدام طريقة حديثة جدا لاستئصال الورم اتخذت قرابة ٣ شهور.