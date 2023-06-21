أعلنت عمادة القبول وشؤون الطلاب بالجامعة السعودية الإلكترونية عن موعد فتح باب القبول للالتحاق ببرامج البكالوريوس للطلاب والطالبات للعام الجامعي 1445 هـ في كافة فروعها.

وحددت الجامعة يوم الأربعاء 1 محرم 1445 هـ الموافق 19 يوليو 2023م، وحتى يوم الأحد 12 محرم 1445 هـ الموافق 30 يوليو 2023م موعدا لتقديم طلبات القبول.

وأوضحت الجامعة أن التقديم سيكون بمشيئة الله إلكترونيًا عبر بوابة القبول في الجامعة، وهو متاح لجميع شرائح المجتمع، خلال فروع الجامعة في الرياض والدمام وجدة والمدينة المنورة والقصيم وحائل وتبوك وينبع والجبيل والأحساء وأبها وجازان ونجران، في مجموعة من التخصصات النوعية التي تخدم سوق العمل، وهي: إدارة الأعمال – التجارة الإلكترونية – المحاسبة – المالية – تقنية المعلومات – علوم الحاسب – علوم البيانات – الصحة العامة – المعلوماتية الصحية – اللغة الإنجليزية والترجمة – القانون – الإعلام الرقمي، وتختلف التخصصات المتاحة حسب الفرع، كما تحرص الجامعة على التوسع البرامجي في فروعها وإضافة المزيد من التخصصات التي تغطي المتطلبات المتسارعة في سوق العمل عالميًا.

ولمزيد من المعلومات يمكنكم الاطلاع على دليل القبول والبرامج المتاحة عبر الرابط هنا .

يشار إلى أن الجامعة تقبل المتقدمين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بغض النظر عن سنة التخرج والعمر، وفي نفس الوقت ورغبةً في تجويد المدخلات اختارت الجامعة عددًا من الاختبارات المعيارية يقدمها المتقدم اختيارًا عند التقدم على الجامعة والتي من دورها تحسين فرص الطلبة في القبول بناءً على النسب الموزونة المعلنة.