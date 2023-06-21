اعتمدت إدارة تعليم الباحة حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي 1445هـ ، التي شملت نقل 845 معلماً ومعلمة منهم 423 معلماً ، و 422 معلمة.

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني، أن عدد المتقدمين للنقل بلغ 1674 معلماً ومعلمة ، حيث بلغت نسبة المعلمين المنقولين 50.53 % ، والمعلمات 50.41 % .

وأشار الزهراني إلى أنه يمكن للمنقولين الاستعلام عن نتيجة الحركة من خلال نظام نور ، فيما يمكن تقديم التظلمات خلال الفترة من 3 – 5 / 12 / 1444 هـ .