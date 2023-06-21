أقدم معيد في إحدى الجامعات المصرية على محاولة قتل أستاذه رمياً بالرصاص.

وكشفت النيابة ، تفاصيل الواقعة، مشيرة إلى ضبط سلاح ناري فرد خرطوش وثلاث عشرة طلقة بحوزة المتهم.

وأكد “الشهود”، على محاولة المعيد بكلية الطب جامعة طنطا، إطلاق عيار ناري من فرد خرطوش صوب الأستاذ الجامعي أثناء مروره بالكلية.

وأفادوا بأن المحاولة فشلت، بسبب عطل أصاب السلاح وأدى لمنعه، فبادر بضرب المجني عليه بجسم السلاح على رأسه وحاول الفرار.

وأقر المجني عليه أمام النيابة أن سبب تعدي المتهم عليه، هو إرساله ملف الجزاءات والشكاوى الخاص بالمتهم إلى رئيس القسم بِناء على طلب الأخير، بينما أنكر المتهم ما نسب إليه من اتهام وقرر حدوث مشادة كلامية فقط بينه وبين المجني عليه، مضيفا بوجود خلافات سابقة بينهما بسبب العمل.