أوضح سري عسيري مدير الإدارة العامة للحج والعمرة بوزارة الصحة، الإجراء المتبع حال تعرض أحد الحجاج لأزمة قلبية.

وقال عسيري: “العناية القلبية من التخصصات التي نوليها اهتماما، وهناك فريق كامل موجود في جميع المستشفيات بالمشاعر المقدسة ومكة المكرمة مرتبط مع مركز القسطرة، ومركز عمليات القلب في مدينة الملك عبدالله الطبية”.

وتابع: “يتم التنسيق فوريا من خلال خط ساخن لمتابعة الحالة وإعطاءها العلاجات اللازمة أوليا في المستشفى أو المنشأة الصحية التي تصل اليها”.

وأضاف: “ويتم النقل فورا خلال المدة الزمنية المحسوبة علميا لمتابعة الجلطة والحالة القلبية، كما يتم عمل القسطرات القلبية اللازمة لهم حتى لو تطلب الأمر إلى تدخل جراحي لعمليات القلب المفتوح جميع الإمكانيات جاهزة سواء النقل العادي أو الجوي”.

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق أن أكثر من 32 الف ممارس صحي مؤهل لخدمة الحجاج.