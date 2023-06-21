تستضيف فرنسا يوم غد، الخميس، قمة باريس الدولية تحت عنوان “من أجل ميثاق مالي عالمي جديد”.

وسوف يترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وفد المملكة المُشارك في القمة.

يذكر أن القمة تهدف إلى تعزيز التعاون بين دول الشمال والجنوب, في مواجهة تغير المناخ، والأزمات العالمية، ومناقشة القضايا الرئيسة المتعلقة بالإصلاح التنموي الدولي، وأزمة الديون، والتمويل والضرائب الدولية، وذلك بحضور رؤساء دول وحكومات وممثلي المؤسسات المالية العالمية، وقادة المنظمات الدولية الكبرى.