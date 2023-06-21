سلط محامي الضوء على العقوبات التي يتم تطبيقها على من يقوم بعمل مقالب وتصويرها.

وقال المحامي حسين العنقري إن أصحاب المقالب معرضين لعقوبات تشمل السجن لمدة لا تزيد عن 5 سنوات وغرامة مالية بنحو 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوباتين، وذلك وفقا لما ذكره بقناة الإخبارية.

ولفت إلى أن مثل هذه الجرائم تنتهك القيم الدينية، والآداب العامة، وحرمة الحياة الخاصة، مؤكدا أن الموافقة الشفهية المصورة على نشر المقلب لا تعفي من المساءلة القانونية.

فيديو | المحامي د. حسين العنقري: "صاحب المقلب" عقوبته حسب النظام السجن لمدة لا تزيد عن 5 سنوات وغرامة مالية بنحو 3 ملايين ريال #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/hz512aHonc — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 21, 2023