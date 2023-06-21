ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة، القبض على 5 مقيمين من الجنسية الباكستانية، وآخر من الجنسية البنجلاديشية، لترويجهم مادة الميثامفيتامين المخدر “الشبو”.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بـ 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة.

وأشارت إلى أن رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، والبريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة أنها ستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.