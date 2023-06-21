روى مطوف الملوك والرؤساء وضيوف الدولة دخيل الله الحارثي، موقف إنساني قام به مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل أثناء تأدية الحجاج للطواف والسعي.

وقال الحارثي، إنه كان في المسعى مع الأمير خالد الفيصل في الشوط السادس، وكان هناك بعض الحجاج الذين يريدون أن يمروا للوصول إلى المشربية حتى يتناولوا ماء زمزم، وحاول المرافقون مع الأمير خالد الفيصل أن يوقفوهم من أجل مروره.

وتابع: “لكن الأمير خالد الفيصل أصر على أن يقف حتى يمروا ويشربوا من ماء زمزم وهذا موقف إنساني كريم منه”.