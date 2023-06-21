أجاب الشيخ سعد الشثري، على سؤال بخصوص ما إذا كان يلزم جميع المشاركين في أضحية واحدة بالإمساك أم يكتفى بشخص واحد.

واستشهد الشثري في رده بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: “من أراد أن يضحي أو يضحى عنه فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئًا حتى يضحي أو يضحى عنه”.

وأضاف: “بالتالي الحكم متعلق بالمضحي، فلا بأس أن يشارك أكثر من شخص في الأضحية، والإمساك يلزم كل من ملك مالا، فإذا كان جميعهم دفعوا المال فيمسكوا جميعا”.