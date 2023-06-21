علق وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان على الجهود التي تبذلها الوزارة مع الجهات الأخرى المعنية بخدمة الحجاج بموسم الحج لهذا العام.

وأكد أنهم لن يدعو الكمال في منظومة الطاقة أو وزارة الحج والعمرة إلا أنهم يسعون جميعا لتوفير الخدمات الأساسية و الشاملة للحجاج، وفقا لما ذكره بقناة الإخبارية.

وأضاف أن توفير هذه الخدمات واجب عليهم، كما يعملون على توفير الأنواع المختلفة من الطاقة بما فيها وقود ديزل ووقود للسفن والطائرات والمركبات.

وتوقع أن تشهد المملكة في العام الحالي والعامين المقبلين تحول نوعي في مفهوم خدمة الكهرباء في المشاعر المقدسة، مؤكدا أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتابع بشكل يومي للتأكد من توفر الخدمات للمقيمين وزوار المملكة.

وقدم اعتذاره لمقدمي خدمات الطاقة، متعهدا أن تتقدم منظومة الطاقة من الأفضل إلى الأفضل.

فيديو | وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان: نحن لا ندعي الكمال ولكن واجبنا تجاه الحجاج هو أن نسعى دائما لتوفير الخدمات الأساسية و الشاملة#الإخبارية pic.twitter.com/djhKa7wD18 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 21, 2023