فاجأت ابنة عادل عيدان مذيع قناة العربية، والمتعافية حديثا من مرض السرطان، والدها في يوم الأب العالمي بكلمات مؤثرة على الهواء مباشرة.

وبالاتفاق مع فريق برنامج “صباح العربية” وابنة عادل عيدان، تم عرض تقرير مصور له مع ابنته المتعافية من مرض السرطان، بصور جمعتهما سويا.

وتأثر العيدان، على الهواء، فيما وجهت ابنته له الشكر قائلة: “شكرا لأقوى أب في الكرة الأرضية، شكرا لأنك خليتني قوية وصبورة، الله يطول في عمرك ويخليك لنا”.

ولم يتمالك المذيع نفسه مؤكدا أنهم هذا العام سيحتفلون كأسرة بعد تعافي ابنته من المرض، قائلا: “أنا تعلمت منها الحمد لله، ربنا أكرمنا وتشافت من مرض السرطان”، فيما قامت زميلته بالبرنامج بمواساته وختام الحلقة.