بحضور وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، انطلق اليوم الأربعاء، الحفل السنوي لاستعراض القوات الأمنية المشاركة في الحج.

وردد أفراد وضباط قوات أمن الحج الأهازيج، خلال الاستعراض استعدادا للمشاركة في مهمة حج هذا العام بقولهم: “من جبل مكة العظيم.. مولد الهادي الأمين”.

وسيشهد الحفل عدد من الفرضيات الأمنية واستعراض الآليات والمدرعات الخاصة وطيران الأمن.

فيديو | "من جبل مكة العظيم.. مولد الهادي الأمين" أهازيج يرددها أفراد وضباط قوات أمن الحج استعدادا للمشاركة في مهمة حج هذا العام#بسلام_آمنين#الإخبارية pic.twitter.com/f9JpmgbNGL — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 21, 2023