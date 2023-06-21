تحدث إميليانو دياز، مساعد مدرب الهلال السابق، عن لاعب فريق نادي النصر كريستيانو رونالدو، وجماهير نادي الهلال.

قال “دياز”: “كريستيانو رونالدو واحد من أفضل اللاعبين في العالم لكن مع النصر لم يجعلوه يلمع بالطريقة التي يستحقها “.

وأكد أن رونالدو كان سيأتي لنادي الهلال، لكنهم إلا أن وقف النادي من التسجيل لمدة فترتين حال دون ذلك.

من جهة أخرى، لفت إلى أن محبي الهلال عددهم يتراوح ما بين 38 إلى 40 مليون، مشجع، وعندما يخسر أو يلعب الفريق بشكل سيء، أو لديه مشكلة فإن الجمهور يجعلون الفريق ومدربهم يشعرون بذلك.

وأضاف أن بعد عدة سنوات سيكون دوري المحترفين في المملكة وهو الأعلى، حيث سيلعب ما يقارب من 8 أجانب لكل فريق وجميعهم في مستويات عالية .