وقعت شركة طيران الرياض، اتفاقية شراء 90 محرك من طراز GEnx لتشغيل أسطول الطائرات ذات البدن العريض من نوع بوينج دريملاينر 787.

وكان ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، رئيس مجلس إدارة طيران الرياض، زار اليوم الأربعاء، جناح طيران الرياض في معرض باريس الجوي، وكان في استقباله الرئيس التنفيذي لطيران الرياض الأستاذ توني دوغلاس والإدارة التنفيذية.

يذكر أنه تم إطلاق طيران الرياض، الناقل الجوي الوطني الجديد، في مسعى لتطوير قطاع النقل الجوي وتعزيز موقع المملكة الفريد كرابط رئيس بين القارات الثلاث الكبرى، لتصبح مركزاً عالميّاً للنقل والخدمات اللوجيستية بحلول عام 2030.