فتح بنك الرياض باب التقديم في أحد برامجه المنتهية بالتوظيف، وذلك للرجال والنساء.

وأعلن البنك بدء التقديم للرجال والنساء في برنامج “فرسان الرياض” المنتهي بالتوظيف.

وأوضح البنك التخصصات المطلوبة، وتشمل التخصصات الإدارية، والتخصصات المالية، والتخصصات الاقتصادية، والتخصصات الاكتوارية.

واشترط على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، وحاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات المطلوبة، وأن يكون من حديثي التخرج من 2021م إلى 2023م، مضيفا أن مزايا البرنامج تشمل تأمين صحي، وخدمات مصرفية بأسعار تنافسية.

ولفت إلى أن التقديم متاح الآن من خلال الرابط التالي: هنــــــــــــــا